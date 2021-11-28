Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе КМ в Руке

Чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов высказался о победе в гонке преследования на первом этапе лыжного Кубка мира в финской Руке.

«Червоткин начал спокойно, поэтому я его уже на первом подъёме догнал. Там уже мы потихоньку собирались. Последний круг получился самым сложным, был более высокий темп. Всё-таки здесь всё решает последний подъём, потому что спуск длинный. Даже те, кто отстаёт на 10—15 м, накатывают. Наверху собрались, и тут уже решала тактика», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин предположил, почему норвежские лыжники отказались от гонки на этапе КМ.