Крянин предположил, почему норвежские лыжники отказались от гонки на этапе КМ

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин поделился мнением о снятии мужской сборной Норвегии с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке из-за морозов.

«Давайте сравним с футболом, к примеру. Если матч назначен, надо выходить и показывать, на что ты способен. Норвежцы и Нисканен сами отказались участвовать в гонке. Возможно, они боятся повредить лёгкие перед Олимпиадой. В FIS приняли решение проводить, и я считаю, что надо было участвовать. Риск заболеть? Он, конечно, есть, но не 100%-ный, уж точно», — цитирует Крянина РИА Новости.

Он отметил, что в его детстве все спокойно соревновались в такую погоду и не возникало никаких трудностей. По его мнению, для нормального выступления просто нужно правильно разогреться.

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне: Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее в Госдуме высказались о снятии норвежских лыжников с гонки на этапе КМ.