В Госдуме высказались о снятии норвежских лыжников с гонки на этапе КМ

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Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал снятие мужской сборной Норвегии с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке из-за морозов.
В Госдуме высказались о снятии норвежских лыжников с гонки на этапе КМ
  • Reuters

«А на что норвежцы рассчитывали? Они хотят, чтобы было +20? Сейчас норвежцы просто не готовы конкурировать с нашими ребятами. Поэтому, поняли, что лучше придумать какую-то историю, чтобы не выступать. Мне кажется, там совершенно другая многообещающая история, почему они снялись», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутсвие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне: Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ в Руке.

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