Большунов выиграл гонку преследования на этапе КМ, Устюгов — второй, Мальцев — третий

Лидер мужской сборной России Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.

Вслед за Большуновым финишировал его соотечественник Сергей Устюгов, третий — также россиянин, Артём Мальцев.

Напомним, что из-за холода с гонки снялась вся мужская сборная Норвегии, а также победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен.

В связи с морозами несколько раз откладывалась женская гонка преследования, она должна состояться 28 ноября с задержкой.

Ранее сообщалось, что Сорина заняла восьмое место на первом этапе КМ по лыжным гонкам.