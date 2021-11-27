Сорина заняла восьмое место на первом этапе КМ по лыжным гонкам

Россиянка Татьяна Сорина заняла восьмое место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука.

РИА Новости

Золотую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон, которая преодолела дистанцию за 24 минуты 29,4 секунды. Сорина уступила лыжнице из Скандинавии 45,6 секунды. Серебряную награду завоевала норвежка Тереза Йохеуг (+13,7 секунды), бронза досталась Катарине Хенниг (+15,2) из Германии. Россиянка Юлия Ступак заняла девятое место, Наталья Непряева — 15-е, Лилия Васильева — 21-е, Яна Кирпиченко — 32-е, Мария Истомина — 40-е, Анастасия Рыгалина — 42-е. Ранее сообщалось, что Алексей Червоткин занял второе место в спринте на этапе КМ в Руке.