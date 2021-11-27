Сорина заняла восьмое место на первом этапе КМ по лыжным гонкам
- РИА Новости
Золотую медаль завоевала шведка Фрида Карлссон, которая преодолела дистанцию за 24 минуты 29,4 секунды. Сорина уступила лыжнице из Скандинавии 45,6 секунды.
Серебряную награду завоевала норвежка Тереза Йохеуг (+13,7 секунды), бронза досталась Катарине Хенниг (+15,2) из Германии.
Россиянка Юлия Ступак заняла девятое место, Наталья Непряева — 15-е, Лилия Васильева — 21-е, Яна Кирпиченко — 32-е, Мария Истомина — 40-е, Анастасия Рыгалина — 42-е.
Ранее сообщалось, что Алексей Червоткин занял второе место в спринте на этапе КМ в Руке.