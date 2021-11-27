Червоткин занял второе место в спринте на этапе КМ в Руке, Большунов финишировал третьим

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На этапе Кубка мира в финской Руке завершился мужской спринт классическим стилем на 15 км.
Червоткин занял второе место в спринте на этапе КМ в Руке, Большунов финишировал третьим
  • РИА Новости

Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен, который преодолел дистанцию за 33 минуты 8,6 секунды. Вторым с отставанием в 8,3 секунды стал россиянин Алексей Червоткин, а третий результат показал его соотечественник Александр Большунов (+14,1).

В десятку лучших также попали ещё трое представителей России: Сергей Устюгов (пятое место), Илья Семиков (шестое) и Иван Якимушкин (восьмое).

Ранее лыжник Терентьев признался, что счастлив победе в спринте на этапе КМ в Руке.

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