Лыжник Терентьев признался, что счастлив победе в спринте на этапе КМ в Руке

Короткая ссылка
Россиянин Александр Терентьев прокомментировал свою победу в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Лыжник Терентьев признался, что счастлив победе в спринте на этапе КМ в Руке
  • © Федерация лыжных гонок России

«Я очень счастлив победить сейчас, здесь, в такой непростой ситуации. Финал был тяжёлый очень. В полуфинале уже был финал для меня. Я понимал, что есть шансы скинуть там лучших спринтеров, и мне это удалось», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что много тренировался, чтобы побеждать норвежцев, а также признался, что только недавно узнал о попадании на Олимпиаду в Пекине благодаря победе в Руке.

«Сказал Бородавко, что эта победа для него в честь дня рождения. Я решил галстук ему не дарить, а подарить победу», — добавил Терентьев.

Терентьев завоевал золото в спринте в Руке с результатом 2 минуты 31,7 секунды. В финале он обогнал занявшего второе место трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на 1,18 секунды.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Терентьева будущим сборной России по лыжным гонкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить