Лыжник Терентьев признался, что счастлив победе в спринте на этапе КМ в Руке

Россиянин Александр Терентьев прокомментировал свою победу в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

«Я очень счастлив победить сейчас, здесь, в такой непростой ситуации. Финал был тяжёлый очень. В полуфинале уже был финал для меня. Я понимал, что есть шансы скинуть там лучших спринтеров, и мне это удалось», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что много тренировался, чтобы побеждать норвежцев, а также признался, что только недавно узнал о попадании на Олимпиаду в Пекине благодаря победе в Руке.

«Сказал Бородавко, что эта победа для него в честь дня рождения. Я решил галстук ему не дарить, а подарить победу», — добавил Терентьев.

Терентьев завоевал золото в спринте в Руке с результатом 2 минуты 31,7 секунды. В финале он обогнал занявшего второе место трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на 1,18 секунды.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Терентьева будущим сборной России по лыжным гонкам.