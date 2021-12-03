Равнинная ловушка: почему россияне не смогли завоевать медали в спринте на втором этапе КМ по лыжным гонкам

Россияне остались без медалей в спринте на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Лучший результат показал Александр Большунов, финишировавший третьим в полуфинальном забеге. Против спортсмена на равнинном участке были нарушены правила, однако финн Лори Воуринен получил только жёлтую карточку. У девушек Татьяна Сорина и Христина Мацокина прекратили борьбу в четвертьфинале.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам начался в норвежском Лиллехаммере со спринта. Если в Руке спортсмены бежали классическим стилем, то в этот раз необходимо было показывать своё мастерство в «коньке». Плюс ко всему трасса существенно отличалась от финской. Вместо длинных подъёмов и спусков лыжникам была предложена большая равнинная часть, на которой далеко не всем удаётся грамотно распределить силы.

Злую шутку этот отрезок сыграл с российскими девушками. Лидеры национальной команды Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли попасть в тридцатку лучших по итогам пролога. После забега спортсменки признались, что на дистанции чувствовали себя хорошо.

«Сами пока не поняли, почему не прошли квалификацию. Самочувствие достаточно хорошее, рабочее. Может, не справились со скоростью или не успели поймать ритм. Я пока не понимаю. Мне казалось, что иду достаточно быстро. В принципе, все тренеры кричали, что всё хорошо, свободно проходим. Но получилось вот так», — отметила Ступак в интервью «Матч ТВ».

Также по теме Холодный триумф: российские лыжники заняли четыре первых места на этапе КМ после отказа норвежцев бежать в мороз Александр Большунов одержал первую победу в новом розыгрыше Кубка мира по лыжным гонкам и возглавил общий зачёт соревнований. Он...

В итоге в четвертьфинал спринта пробились всего две россиянки: Татьяна Сорина и Христина Мацокина. Однако это оказалось их пределом. Девушки не смогли зацепиться даже за место лаки-лузера, сильно проиграв остальным лыжницам в своих забегах. Как объяснил тренер национальной сборной Егор Сорин, такие результаты обусловлены не самыми высокими максимальными скоростями россиянок, которые так нужны в спринте: на выходе на равнину они уже проигрывали лидерам порядка трёх секунд. Победу в спринте вновь одержала шведка Майя Дальквист, которая была лучшей и на первом этапе в Руке.

У мужчин квалификация сложилась достаточно предсказуемо. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Молодой Александр Терентьев, выигрывавший спринт в Финляндии, отстал от грозного соперника на пять секунд. Этот результат можно было оценить как хороший, поскольку «коньком» у лыжника получается выступать хуже, чем «классикой».

Спокойно прошли пролог Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Александр Большунов. Не повезло только Денису Филимонову. Для 22-летнего спортсмена спринт свободным стилем является профильным, но проявить себя россиянин не смог, заняв обидное 31-е место в квалификации.

Провальными получились для национальной команды четвертьфиналы. Уверенно и тактически грамотно прошёл дальше только Большунов. С самого начала он захватил лидерство в своём забеге и не пропустил никого вперёд до финишной прямой. Последние метры Александр бросил бежать, отдав первое место Эвену Нортугу. Лидер сборной России сделал такой ход специально, чтобы в полуфинале не встречаться с Клебо.

Устюгов со старта предпочёл идти позади остальных, однако на трассе в Лиллехамере подобная тактика срабатывает редко. Лыжня на дистанции узкая, обгонять соперников практически негде. В итоге Сергей стал лишь четвёртым.

Терентьев и Ретивых, как показалось, также неудачно действовали тактически по ходу своих забегов. Оба стали третьими, не найдя лазейку, через которую можно было бы проскочить вперёд, а Александру на финише ещё и пару раз наступили на лыжу.

В полуфинале Большунов решил действовать так же, как и в четвертьфинале: вышел вперёд и держался на первой позиции вплоть до равнинного участка. Но здесь финн Лори Воуринен с нарушением правил подрезал обладателя «Большого хрустального глобуса». Россиянин оказался в коробочке и, когда смог из неё выбраться, было уже поздно. Лидер национальной команды финишировал лишь третьим. В число лаки-лузеров попасть также не удалось, поскольку первый полуфинал был сильнее и одновременно быстрее. Воуринен получил за свои действия жёлтую карточку от организаторов, однако на результаты забега с участием Большунова это не повлияло.

Также по теме Золотой дебют: как Терентьев убежал от Клебо и выиграл спринт на первом этапе КМ по лыжным гонкам Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. 22-летний спортсмен в финале обошёл...

После такого выступления глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась общаться с журналистами, поэтому итоги спринта подвёл старший тренер национальной команды Юрий Бородавко. По мнению специалиста, спортсменам не удалось пробиться в финал из-за того, что на финише им несколько раз наступили на лыжи.

«Конечно, приятнее видеть россиян на пьедестале почёта, но в этот раз не получилось. Терентьеву на прямой было тяжело, плюс ему дважды наступили на лыжу, это помешало включиться на финише и показать результат. Большунов старался, у него та же ситуация, два сбоя и в итоге только третий. Но и состояние у Александра пока не оптимальное. В движениях ещё есть затянутость, он далёк от оптимальной формы. Для меня пока загадка, почему Непряева не попала в тридцатку. На дистанции у неё были скованные, зажатые движения, хотя на тренировке спортсменка выглядела хорошо. Хотелось бы медалей в следующих гонках, но многое будет зависеть от лыж, потому что очень морозная погода», — признался специалист.

Победу в спринте в отсутствие россиян праздновал Клебо. А сенсацию в финале сотворил другой норвежец: 23-летний Томас Ларсен, который был лишь 30-м в квалификации, навязал борьбу трёхкратному олимпийскому чемпиону и показал второй результат.