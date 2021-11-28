Холодный триумф: российские лыжники заняли четыре первых места на этапе КМ после отказа норвежцев бежать в мороз

Александр Большунов одержал первую победу в новом розыгрыше Кубка мира по лыжным гонкам и возглавил общий зачёт соревнований. Он выиграл коньковую гонку преследования на 15 км в финской Руке. Забег проходил в сильный мороз, из-за чего на старт не вышла вся норвежская сборная. Россияне Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин финишировали вслед за Большуновым. В женских соревнованиях Юлия Ступак и Татьяна Сорина не смогли завершить гонку, а Наталья Непряева стала 12-й.

«Чемпионат России» на Кубке мира

В последний день стартового этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке погода преподнесла спортсменам неприятный сюрприз. Ещё накануне температура воздуха сильно упала, а в воскресенье перешагнула порог в -20 °C, при котором соревнования можно отменять. Судьи стали судорожно решать, что делать с гонками преследования свободным стилем — выпускать участников на лыжню или всё-таки поберечь их от мороза.

В итоге было объявлено, что женский забег на 10 км будет перенесён на более позднее время, а перед ним состоится гонка среди мужчин, у которых дистанция длиннее на 5 км. Это решение пришлось по душе далеко не всем лыжникам. Победитель субботней разделки Ийво Нисканен и все спортсмены сборной Норвегии отказались бегать в такой сильный холод и не вышли на старт. Так из первой дюжины лыжников разом исчезла половина участников.

Остались же бороться за медали только российские лыжники. Кубок мира словно перенёсся на год назад, когда норвежцы не соревновались из-за пандемии коронавируса. Это позволяло российским лыжникам порой занимать сразу пять первых мест, как это происходило на этапах «Тур де Ски». Теперь же у них появился шанс даже превзойти этот результат.

Также по теме Впереди норвежцев: Червоткин и Большунов завоевали серебро и бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Руке Российские лыжники завоевали две медали на первом этапе Кубка мира в финской Руке. В мужской 15-километровой гонке с раздельного...

К слову, мороз оказался настолько сильным, что в отказ пошла даже техника. Начать гонку вовремя не позволили неполадки с электроникой, из-за чего спортсменов остановили и отправили разминаться. Когда судьи резко дали команду на старт, быстро среагировать на неё не смог Александр Большунов. В то время, когда ему нужно было отправиться на дистанцию вслед за Алексеем Червоткиным, он ещё надевал лыжи и перчатки.

На дистанции сразу же сформировалась лидерская группа из пяти россиян — к призёрам субботней гонки присоединились Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Илья Семиков. Ближайшие к ним иностранные соперники Антуан Сир из Канады и Юго Лапалю из Франции проигрывали около 40 секунд уже после 2,5 км. Постепенно к ним приблизились ещё трое — россиянин Артём Мальцев, чех Михал Новак и немец Лукас Бёгль.

Мальцеву очень хотелось догнать соотечественников и разыграть с ними медали, и он стал усиленно сокращать отрыв. Лидеры, казалось, были не против, чтобы к ним присоединился товарищ по команде, и сбавили темп. В середине дистанции состоялось воссоединение Мальцева с командой, но с собой он также привёз Новака и Бёгля. Впрочем, присутствие двух лыжников, которые никогда не финишировали в первой десятке дистанционных гонок Кубка мира, вряд ли пугало россиян.

Вплоть до отметки 12,5 км сохранялся реальный шанс на то, чтобы россияне заняли шесть первых мест в гонке. Однако вскоре от группы отстал Червоткин — его инвентарь тоже не выдержал экстремальных условий. Вслед за ним отвалились Семиков и Бёгль. Новак сопротивлялся почти до конца и даже пробовал лидировать на спуске, но в итоге разыгрывать места на подиуме остались четверо россиян.

Лишним чуть было не оказался Устюгов, которого почти оставили на последнем подъёме, но опытный лыжник сумел удержаться. В финишном створе он оказался вместе с Большуновым и Мальцевым, а Якимушкину пришлось довольствоваться четвёртым местом. В итоге золото досталось действующему обладателю Кубка мира, серебряным призёром стал Устюгов, а Мальцев за свой рывок с восьмой стартовой позиции был вознаграждён бронзой.

Гонка без многих именитых соперников принесла Большунову 28-ю за карьеру победу в Кубке мира. По выигранным дистанционным гонкам, которых у россиянина теперь 24, он обошёл норвежца Петера Нортуга и поднялся на четвёртое место в истории. По итогам соревнований в Руке Большунов стал лидером общего и дистанционного зачётов Кубка мира, а Устюгов в обоих рейтингах поднялся на второе место.

Россиянки вне первой десятки

В женской гонке тоже хватало тех, кто решил не бежать в мороз, но фавориты от такой возможности отказываться не стали. Вышли на старт и все три ведущие российские лыжницы, однако до финиша добралась только одна из них. Юлия Ступак и Татьяна Сорина сошли с дистанции и не смогли претендовать на то, чтобы снова оказаться в первой десятке.

Наталье Непряевой добиться этого было тяжело. В гонке она стартовала 16-й с более чем минутным отставанием от лидера — Фриды Карлссон из Швеции. Российская лыжница в итоге отыграла четыре позиции, немного уступив действующей обладательнице Кубка мира Джессике Диггинс из США.

За золото же борьба разворачивалась между Карлссон и норвежкой Терезе Йохауг. Шведская лыжница некоторое время удерживала лидерство, но 14-кратная чемпионка мира не собиралась терпеть второе поражение подряд. Задолго до финиша она настигла Карлссон, а затем создала себе комфортный отрыв, принёсший ей первое в сезоне золото. Третье место заняла ещё одна норвежка Хейди Венг, отыгравшая со старта семь позиций.