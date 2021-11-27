Впереди норвежцев: Червоткин и Большунов завоевали серебро и бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Руке

Российские лыжники завоевали две медали на первом этапе Кубка мира в финской Руке. В мужской 15-километровой гонке с раздельного старта Алексей Червоткин уступил только хозяину соревнований Ийво Нисканену. Александр Большунов также открыл счёт своим наградам, сумев с помощью мощного последнего круга подняться на третье место. У девушек в забеге на 10 км Татьяна Сорина и Юлия Ступак стали восьмой и девятой, а главный фаворит Тереза Йохауг потерпела неожиданное поражение от Фриды Карлссон.

Первые медали Червоткина и Большунова

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке продолжился розыгрышем медалей в классической разделке на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Участникам впервые в сезоне предстояло провести своеобразную олимпийскую репетицию — эта же дисциплина будет включена в программу Игр в Пекине. К тому же это была первая дистанционная гонка после личного спринта, состоявшегося накануне.

Обычно если бегут мужчины, то на первый план выходит борьба между лыжниками из России и Норвегии. В Руке в их противостояние действительно поначалу никто не вмешивался. Достаточно рано лидерство захватил Эрик Вальнес, что было довольно неожиданно, так как за ним закрепилась репутация ярко выраженного спринтера.

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Под напором первых российских дистанционщиков 25-летний норвежец немного отступил. Один за другим его обошли Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин. Чуть позже к ним присоединился ещё и Илья Семиков. Другие представители сборной Норвегии ничем ответить не могли. У Йоханнеса Клебо гонка сразу не пошла — победитель прошлогодней разделки в Руке бежал тяжеловато и уступал двум соотечественникам.

Но в спор двух лыжных сверхдержав вмешался Ийво Нисканен. Его классический ход и так всегда представляет опасность для соперников, а перед родными болельщиками финн сразу же нацелился на золото. После первого пятикилометрового круга он захватил лидерство с комфортным отрывом не менее десяти секунд и уже не терял его. У россиян же вторая треть дистанции проходила по-разному. Если Червоткин уверенно шёл на втором месте, то Устюгов, Семиков и Якимушкин стали вести борьбу с норвежцами за места в первой восьмёрке и о медалях помышлять перестали.

После старта финна оставалось всего лишь три гонщика, способных навязать ему борьбу. Норвежец Эмиль Иверсен достаточно успешно начал гонку и некоторое время входил в группу претендентов на награды, но быстро передоверил эту задачу Вальнесу. Чемпион мира в разделке Ханс Холунд свой старт откровенно провалил — практически сразу же он стал катастрофически проигрывать.

Последним из фаворитов стартовый городок покинул Александр Большунов. В его беге не было какой-либо определённой динамики. Обладатель Кубка мира то сокращал отставание от Нисканена и делил вторую позицию с Червоткиным, то откатывался назад. Но на заключительном круге россиянин прибавил и выиграл у Вальнеса одну секунду в споре за третье место.

Как и в прошлом году, серебро и бронза достались Червоткину и Большунову, а победителем стал Нисканен. Устюгов показал пятое время, и это стало его лучшим результатом в карьере для классических разделок. В первой восьмёрке также оказались Семиков и Якимушкин, благодаря чему по итогам гонки мужская сборная России даже опередила Норвегию в Кубке наций.

В личном же зачёте Кубка мира финишировавший девятым Клебо перехватил лидерство у Александра Терентьева и на одно очко опередил Вальнеса. Большунов после двух стартов идёт седьмым, но сможет поправить своё положение в воскресной гонке преследования. В ней он будет сразу опережать большинство других претендентов на жёлтую майку лидера.

Сенсация от Карлссон

В женской гонке Норвегию ждало ещё одно разочарование. 10-километровая разделка должна была начать очередную победную серию Терезы Йохауг, которая на последнем чемпионате мира выиграла золото в этой дисциплине с невероятным полуминутным преимуществом. Однако серебряная призёрка той гонки Фрида Карлссон из Швеции сумела взять достойный реванш.

Две лыжницы сразу дали понять, что спор за первое место будут вести только друг с другом. В этой дуэли у Йохауг ни на одной отсечке не удавалось выйти вперёд. Большую часть дистанции норвежка находилась на совсем близком расстоянии от 22-летней шведки, но на последних двух километрах она резко сдала. 14-кратная чемпионка мира уступила на этом отрезке сразу восемь секунд и почти столько же проиграла неожиданной бронзовой призёрке Катарине Хенниг из Германии. Йохауг сумела выиграть у неё всего полторы секунды.

Российские лыжницы после не совсем удачного выступления в спринте снова остались без медалей. Ещё до отметки в 5 км Татьяна Сорина и Юлия Ступак стали бороться за попадание в десятку, с чем в итоге и справились, а Наталья Непряева после неплохого первого круга откатилась в середину второго десятка и показала 14-й результат.