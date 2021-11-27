СКР: Юсков примет участие в отборе на Игры-2022 

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила, что трёхкратный чемпион мира Денис Юсков примет участие в отборе на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
СКР: Юсков примет участие в отборе на Игры-2022 
  • РИА Новости

«Денис проходит лечение и сможет выступить только на соревнованиях в России в конце декабря, которые являются отборочными в состав олимпийской сборной и на чемпионат Европы», — цитирует ТАСС Барышеву.

По её словам, 32-летний конькобежец из Москвы делает всё возможное, чтобы успеть восстановиться к главным стартам сезона.

Юсков испытывал проблемы с коленом. Его участие в этапах Кубков мира было под вопросом.

Россиянин три раза становился победителем общего зачёта КМ на дистанции 1500 м.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее в СКР отреагировали на решение Юскова пропустить ЧМ.

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