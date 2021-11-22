Превосходство Устюгова над Спицовым и две победы Сориной: как прошёл отбор в сборную России по лыжным гонкам в Муонио

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом на первый этап Кубка мира. По итогам контрольных стартов в дистанционных гонках примет участие Сергей Устюгов. Чемпион мира выиграл отбор у Дениса Спицова. Также в Руке выступит Александр Большунов, который только набирает форму после операции на челюсти. У женщин две победы одержала Татьяна Сорина. По словам тренера и мужа спортсменки Егора Сорина, это придаст ей уверенности в начале сезона.

Большунов набирает форму

Вслед за биатлонистами состав сборной России на первый этап Кубка мира определили лыжники. Ещё до контрольных стартов, прошедших в выходные, было известно, что в Руке в дистанционных гонках выступят Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Артём Мальцев. По личной квоте как победитель Континентального Кубка пробился в команду Андрей Ларьков.

Зато вплоть до воскресенья под вопросом находилось участие лидера сборной Александра Большунова. Соревнования в Муонио стали первыми в сезоне для действующего обладателя Большого Хрустального глобуса: из-за двух операций на челюсти россиянину пришлось прерывать подготовку. В контрольных гонках перед спортсменом не стояло задачи показать максимум. Они в первую очередь требовались самому Александру, чтобы понять, готов ли он выступать. В итоге на дистанции 15 километров классическим стилем уроженец Брянской области продемонстрировал пятый результат.

Также по теме Восстановление Большунова, победа Устюгова и нападение собак на Крюгера: как ведущие лыжники готовятся к новому сезону Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов постепенно набирает форму после перенесённой операции на челюсти. По словам...

Как отметил тренер сборной России Юрий Бородавко, изначально планировалось, что Большунов пробежит всего десять километров, однако лыжник решил доработать до финиша.

«Он показал достаточно стабильные скорости, поэтому всё прошло нормально, в штатном режиме. Саша не провалился в техническом и силовом планах. Пока ему всё-таки не хватает соревновательной практики», — сказал специалист в интервью «Р-Спорт».

Положительно оценил выступление Большунова и аналитик отечественной национальной команды Анатолий Волков. Он выложил в Instagram видео с работой подопечного на дистанции и оставил подпись: «Сан Саныч потихоньку возвращается к соревновательной практике. Шаг за шагом. Медленно, но верно. Никакой суеты, всё будет хорошо, друзья!»

На следующий день в гонке свободным стилем Александр чувствовал себя ещё более уверенно и финишировал третьим, обогнав на восемь секунд финна Ийво Нисканена. Результат, похоже, удовлетворил Большунова, и его фамилия оказалась в итоговом списке на первый этап Кубка мира, который стартует 26 ноября.

Устюгов выступит в дистанционных гонках

Ещё два места в составе заняли Илья Семиков и Евгений Белов, которые достойно выступили в «классике». Как отметил Бородавко, в этой гонке развернулась жаркая борьба за попадание в команду. Сразу четыре лыжника показали результат с разницей в три секунды.

Последний член сборной в дистанционных гонках определялся в воскресной «разделке» свободным стилем. За одно место боролись Сергей Устюгов и Денис Спицов. Чуть лучше выступил двукратный чемпион мира.

Впрочем, шанс отличиться Денису тренеры тоже предоставят. По словам Бородавко, спортсмен побежит скиатлон в Лиллехаммере.

«Ему нужно проявить себя там. У нас всегда подиум являлся пропуском на Олимпийские игры. Так же стоит вопрос и сегодня. Призы — гарантия попадания в команду», — отметил специалист в интервью «Лыжному спорту».

Что касается Устюгова, по мнению тренера Сергея Турышева, он сейчас находится в неплохих кондициях.

«Гонка прошла хорошо, Сергей контролировал ситуацию и понимал, какие перед ним стоят локальные задачи. Он всё выполнил. Мы ещё не разговаривали с Устюговым после гонки, но, на мой субъективный взгляд, у него сейчас всё неплохо в плане формы», — признался специалист.

Также Устюгов выступит в Финляндии в спринте. Вместе с Александром Терентьевым и Глебом Ретивых он отобрался в состав по итогам прошлого сезона. К вышеуказанной тройке присоединятся Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков и Александр Бессмертных, который примет участие в том числе и в классических дистанционных гонках.

Сорина в отличной форме

В женской сборной России в преддверии первого этапа Кубка мира также оставались вакантные места. По личной квоте, как и Ларьков, отобралась в команду Лилия Васильева.

Великолепный результат в Муонио показала Татьяна Сорина. Серебряный призёр чемпионата мира выиграла обе дистанционные гонки. Как отметил тренер спортсменки Егор Сорин, россиянке было важно в психологическом плане хорошо выступить и на контрольных стартах, чтобы лучше настроиться на начало сезона.

«Она хотела пробежать не хуже, чем в прошлом году. Тогда ей удались и контрольные гонки, и первый этап Кубка планеты. Потому что в том году ей удались и контрольные гонки, и первый этап Кубка мира. Но сейчас состояние было не самое оптимальное, особенно на прошлой неделе, когда не удалось себя показать в гонках. Татьяна расстроилась и хотела хорошо пробежать на этой неделе, чтобы набраться уверенности», — рассказал специалист.

Второй результат в обеих гонках показала ещё один лидер команды Наталья Непряева, чьё попадание в состав вряд ли у кого-то вызывало вопросы. Также по итогам выступления в Муонио в сборную отобрались Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Яна Кирпиченко.

Хороший результат в Финляндии показала и Вероника Степанова, ставшая третьей в гонке на десять километров «коньком». Однако тренерский штаб решил проверить спортсменку на следующих этапах Кубка мира. Как пояснил Бородавко, классический стиль у неё пока не так хорош.

«Степанова поедет в Лиллехаммер, где побежит спринт и коньковый этап в эстафете. Плюс выступит в гонке свободным стилем в Давосе. В «классике» на первом этапе она может проиграть очень много, и на следующий день в преследовании исправить ситуацию ей будет сложно», — отметил специалист.

Зато в Руку поедет Юлия Ступак, хотя россиянка в выходные и не блистала, финишировав девятой в «классике» и 17-й — в гонке свободным стилем. Однако на то есть объективные причины: призёр Олимпийских Игр переболела коронавирусом в межсезонье и только на прошлой неделе присоединилась к команде. До этого она готовилась к сезону по индивидуальной программе.

В Финляндии Ступак выступит в том числе в спринте. Компанию ей составят Непряева, Сорина, Васильева, а также Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук и Христина Мацокина.

Первый отбор завершён, однако расслабиться у отечественных лыжников не получится. По ходу сезона каждого ждёт борьба за место в команде на Олимпийские игры. По словам Бородавко, только действующий обладатель Большого хрустального глобуса Большунов обеспечил себе поездку в Пекин.

«Решением президента Федерации лыжных гонок России Александр уже отобрался в команду. И стартовать он может, где хочет и как хочет. Ни у кого больше таких привилегий нет. Всем остальным предстоит биться за место на Кубке мира. Состав в Пекин на 99,9% будет сформирован к 31 декабря. По-хорошему, нужно брать быка за рога уже на старте сезона», — отметил Бородавко.