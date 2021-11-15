Вяльбе рассказала, когда будет определён состав сборной России на ОИ в Пекине

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что окончательный состав национальной команды страны на Олимпийские игры в Пекине будет назван в январе.
Вяльбе рассказала, когда будет определён состав сборной России на ОИ в Пекине
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы объявим свой состав в середине января. Будем, наверное, одними из последних. Многие команды заранее знают: есть виды спорта, где квоты фамильные. У нас же будет проходить отбор через Кубок мира и ряд профильных гонок», — сказала Вяльбе во время пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр команды ОКР».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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