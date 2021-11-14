Большунов рассказал о своём восстановлении после операции

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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своём восстановлении после операции на челюсти, которую он перенёс в октябре.
Большунов рассказал о своём восстановлении после операции
  • РИА Новости

«Этой осенью у меня были серьёзные проблемы со здоровьем, которые потребовали немедленной операции. Не мог дождаться. После операции я начал внимательно тренироваться. Врачи постоянно следят за моей ситуацией. На данный момент говорят, что нет смысла соревноваться. Это ничего не дало бы. Однако постепенно возвращаюсь к нормальному ритму тренировок», — цитирует Большунова Kestävyysurheilu.

Напомним, что лыжник перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за воспаления кисты.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт 26 ноября в Руке (Финляндия). Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийская сборная России уступила Словакии в матче Кубка Германии.

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