Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам попал в больницу после нападения собак

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Симен Хегстад Крюгер сообщил, что подвергся нападению собак, после чего попал в больницу.
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам попал в больницу после нападения собак
  • Reuters
  • © Anders Wiklund / TT News Agency

«Я был на пробежке в Нордмарке, потом появились две маленькие собачки, сперва они просто бегали и играли, а потом стали кусаться. Они внезапно напали на меня. Я не боялся, не кричал — скорее, был удивлён. Но у меня не было шансов. Их же было две. Было немного больно», — цитирует Крюгера VG.

По его словам, хозяева двух терьеров пытались их удержать, но не удалось. Сами же укусы оказались достаточно болезненными.

«Мне пришлось обратиться за медпомощью — привиться от столбняка и принять антибиотики. Я не в восторге, но в целом всё закончилось хорошо. Это не главная проблема в жизни», — добавил Крюгер.

Крюгер является двукратным чемпионом Игр 2018 года в Пхёнчхане: в скиатлоне и в эстафете. Кроме того, на той же Олимпиаде он завоевал серебро в гонке свободным стилем на 15 км.

Ранее сообщалось, что бывшая лыжница Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции по биатлону.

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