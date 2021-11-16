Бывшая лыжница Нильссон вошла в состав биатлонной сборной Швеции

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Шведская биатлонистка Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции на первые этапы Кубка мира сезона — 2021/22 по биатлону.
Бывшая лыжница Нильссон вошла в состав биатлонной сборной Швеции
  • Reuters

В состав женской сборной Швеции также вошли Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Йоханна Скотхайм.

Напомним, что 28-летняя Стина Нильссон была лыжницей. В лыжном спорте она стала олимпийской чемпионкой, четырёхкратной призёркой Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой мира.

Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

Ранее сообщалось, что Серохвостов заменит Поварницына на этапах Кубка мира.

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