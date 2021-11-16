Бывшая лыжница Нильссон вошла в состав биатлонной сборной Швеции
- Reuters
В состав женской сборной Швеции также вошли Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Йоханна Скотхайм.
Напомним, что 28-летняя Стина Нильссон была лыжницей. В лыжном спорте она стала олимпийской чемпионкой, четырёхкратной призёркой Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой мира.
Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.
Ранее сообщалось, что Серохвостов заменит Поварницына на этапах Кубка мира.