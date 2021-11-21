Тренер: Устюгов находится в неплохой форме перед Кубком мира

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, оценил готовность Сергея Устюгова к старту Кубка мира сезона-2021/22.

«Мы ещё не разговаривали с Устюговым после гонки, но, на мой субъективный взгляд, у него сейчас всё неплохо в плане формы», — цитирует Турышева РИА Новости.

По словам тренера, Устюгов контролировал ситуацию в гонке и понимал, какие перед ним стоят локальные задачи.

Устюгов 21 ноября занял 11-е место в контрольной гонке на 15 км свободным стилем в финском Муонио.

Первый этап КМ по лыжным гонкам пройдёт в финском городе Рука с 26 по 28 ноября.

Ранее сообщалось, что Устюгов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ.