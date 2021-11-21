Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав национальной команды на первый этап Кубка мира сезона-2021/22.
Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ
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Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

Мужская команда выглядит следующим образом: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных.

В женскую сборную вошли: Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Первый этап Кубка мира пройдёт с 26 по 28 ноября в финском городе Рука.

Ранее сообщалось, что Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый.

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