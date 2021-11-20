Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый

Короткая ссылка
В финском Муонио состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам.
Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый
  • globallookpress.com

Гонку выиграл финн Ийво Нисканен. Вторым на финише был Алексей Червоткин, а третьим — Иван Якимушкин.

Лидер сборной России Александр Большунов финишировал пятым. Напомним, что в октябре он перенёс операцию на челюсти.

По итогам контрольных стартов будет определён состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

Ранее сообщалось, что СБР заплатил Тарасову около 7 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить