Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый
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Гонку выиграл финн Ийво Нисканен. Вторым на финише был Алексей Червоткин, а третьим — Иван Якимушкин.
Лидер сборной России Александр Большунов финишировал пятым. Напомним, что в октябре он перенёс операцию на челюсти.
По итогам контрольных стартов будет определён состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).
Ранее сообщалось, что СБР заплатил Тарасову около 7 млн рублей.