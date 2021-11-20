Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио, Большунов — пятый

В финском Муонио состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам.

Гонку выиграл финн Ийво Нисканен. Вторым на финише был Алексей Червоткин, а третьим — Иван Якимушкин.

Лидер сборной России Александр Большунов финишировал пятым. Напомним, что в октябре он перенёс операцию на челюсти.

По итогам контрольных стартов будет определён состав национальной команды на первый этап Кубка мира в Руке (Финляндия).

Ранее сообщалось, что СБР заплатил Тарасову около 7 млн рублей.