Источник: СБР заплатил Тарасову около 7 млн рублей

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Союз биатлонистов России (СБР) выплатил бывшему вице-президенту организации Сергею Тарасову внушительную сумму.
Источник: СБР заплатил Тарасову около 7 млн рублей
  • РИА Новости

«Союз биатлонистов России проиграл дело в суде. Подавать апелляцию организация не стала. Было решено заключить мировое соглашение, по которому Тарасов получил около 7 млн рублей», — сообщает ТАСС.

Тарасов является олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира. Он покинул СБР в 2020 году, а затем потребовал возместить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента.

Напомним, что Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

Ранее Третьяков завоевал золото на стартовом этапе КМ по скелетону в Инсбруке.

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