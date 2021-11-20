Источник: СБР заплатил Тарасову около 7 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) выплатил бывшему вице-президенту организации Сергею Тарасову внушительную сумму.

«Союз биатлонистов России проиграл дело в суде. Подавать апелляцию организация не стала. Было решено заключить мировое соглашение, по которому Тарасов получил около 7 млн рублей», — сообщает ТАСС.

Тарасов является олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира. Он покинул СБР в 2020 году, а затем потребовал возместить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента.

Напомним, что Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

Ранее Третьяков завоевал золото на стартовом этапе КМ по скелетону в Инсбруке.