Иверсен: Большунов не тот парень, с которым бы я потусил в свободное время

Четырёхкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен высказался о своём отношении к россиянам и отечественному лыжнику Александру Большунову в частности.

«Случается, что кто-то из них похлопает нас по плечу. Но с самыми большими русскими звёздами общаться невозможно. Что касается Большунова, то он нас будто не замечает. Бежит свою гонку и делает всё по-своему. Большунов не тот парень, с кем я решил бы потусить в своё свободное время», — цитирует Иверсена Langrenn.

При этом норвежский лыжник рад соперничать с россиянами, так как они никогда не дают расслабиться его соотечественникам.

«Без них Кубок и чемпионат мира были бы как чемпионат Норвегии. Мы могли бы тренироваться вдвое меньше, но всё равно держать под контролем шведов», — добавил Иверсен.

Большунов является чемпионом мира 2021 года в Оберстдорфе: он завоевал золото в скиатлоне на 30 км. Также Александр является шестикратный серебряным призёром ЧМ и один раз становился третьим, а на ОИ-2018 он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, россиянин дважды становился победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков.