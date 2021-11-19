Норвежский лыжник Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков

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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен рассказал, как его раскритиковали российские болельщики после победы в марафоне на ЧМ-2021 в Оберстдорфе.
Норвежский лыжник Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков
  • Reuters
  • © Vesa Moilanen

«Я читаю все сообщения. 99,9% из них — хейт. В основном речь о том, что я слабак, которому отдали золото, но я не принимаю это близко к сердцу, а использую в качестве мотивации. Меня зовут астматиком-педофилом. Часто упоминают короля Харальда, который проплачивает результаты. Но я никогда не получал денег из дворца, я не педофил и не астматик», — цитирует Иверсена Langrenn.

Однако, по его словам, он однажды встретил русского малознакомого человека и ему было интересно и приятно с ним пообщаться. Кроме того, норвежский лыжник признался, что переписывается с представителем российской сборной Глебом Ретивых, которого он считает славным парнем.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Иверсен получил золотую медаль вместо дисквалифицированного соотечественника Йоханнеса Клебо. На финишной прямой марафона российский лыжник Александр Большунов после контакта с Клебо сломал палку, FIS дисквалифицировала Йоханнеса и лишила победы. Россиянин получил серебро.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер попал в больницу после нападения собак.

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