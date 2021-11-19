Восстановление Большунова, победа Устюгова и нападение собак на Крюгера: как ведущие лыжники готовятся к новому сезону

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов постепенно набирает форму после перенесённой операции на челюсти. По словам президента национальной федерации Елены Вяльбе, он пропустит несколько гонок, но будет включён в состав на Олимпийские игры. Глава ФЛГР также связала определённые медальные надежды с Сергеем Устюговым, который выиграл спринт на предсезонном турнире в Муонио. Тем временем норвежец Симен Хегстад Крюгер вынужден был обратиться за медицинской помощью, после того как его во время тренировки покусали терьеры. А Йоханнес Клебо решил пропустить соревнования в Бейтостолене из-за перенесённой простуды и семейных обстоятельств.

Усталость Бессмертных и оптимизм Непряевой

Сборная России по лыжным гонкам продолжает активную подготовку к новому сезону, который стартует в конце ноября. Разумеется, наибольшее внимание отечественных болельщиков приковано к лидеру национальной команды Александру Большунову, который столкнулся с проблемами со здоровьем. Сообщалось, что после стоматологической операции спортсмен может пропустить как минимум стартовый этап Кубка мира. К счастью, чемпион планеты стремительно набирает форму.

«Самое важное — каждый день стараться становиться лучше. Хотя в этом году у меня возникли сложности, сделавшие это невозможным. Весной — падение с велосипеда, потом боли в ахилле, а в довершение — проблемы с зубами. После операции на челюсти мы всё тщательно спланировали. Каждый день оцениваем ситуацию, наблюдаем, как организм реагирует на нагрузку», — рассказал лыжник в интервью финскому изданию Kestavyysurheilu.

По словам Большунова, во время сборов он не находится в постоянном контакте с тренером сборной Юрием Бородавко и связывается с ним один-два раза в неделю после интенсивной тренировки, а уже во время личной встречи обсуждает все нюансы.

«Важно доверять своим ощущениям и чувствовать реакцию тела на нагрузки. Для меня это главный индикатор», — добавил россиянин.

Впрочем, в Финляндии, где сейчас находится Александр, он успевает не только заниматься, но и наслаждаться красотами местной природы. Например, он остался в восторге от северного сияния и поделился эмоциями с подписчиками в Instagram.

Непростую работу проделывают и другие россияне. Например, Александр Бессмертных сменил тренировочную группу, в которой работал много лет, и впервые готовится к сезону под руководством Маркуса Крамера. 35-летний лыжник признался, что в методах немца многие вещи оказались для него в новинку.

«Самое непривычное — на сборах нет выходных. То есть они длятся 17—18 дней, и за всё время — ни одного полностью свободного дня. Максимум бывает один-два разгрузочных, когда проводишь одну тренировку вместо двух. Я же привык к тому, что есть цикл: шесть тренировочных дней — один выходной. Организм уже требовал отдыха, с каждой неделей усталость накапливалась», — рассказал спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс».

Потихоньку Бессмертных начинает настраиваться и на Олимпийские игры в Пекине. По признанию Александра, в Китае он будет делать ставку на главную и, возможно, единственную гонку — 15 км классическим стилем. Однако он не стал исключать и вероятности своего участия в эстафете.

«Она стартует через два дня после разделки. Думаю, будет та же схема, что в Сочи-2014 — первых двух по итогам разделки возьмут в эстафету. Поэтому в любом случае нужно настраиваться на гонку», — добавил Бессмертных.

Быстро набирают форму и девушки. Так, Наталья Непряева с удовлетворением констатировала: собственное физическое состояние в этом году ей нравится больше, чем в прошлом.

«У нас всегда очень поздно начинается лыжная подготовка, и лично мне — не могу сказать за остальных — это подходит… Я очень надеюсь, что результаты в этом году будут лучше. Но загадывать пока не хочу», — рассказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Заметно усложняет жизнь лыжникам разве что необходимость постоянно находиться вдали от дома. По ходу сезона они путешествуют с соревнования на соревнование, а уже осенью вынуждены готовиться к новому сезону в других странах. В частности, на это посетовала чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова.

«За последние полгода я была дома на Камчатке пять дней. Моя жизнь — со мной, в чемодане. Каждую вторую неделю — переезд с новым освоением местности. Отпуск растянулся на целую неделю (глупый вопрос, брала ли с собой роллеры, палки, ботинки и шлем. Конечно, брала и, разумеется, тренировалась). С другой стороны, десять новых стран и сотни интересных людей в багаже впечатлений за это время, чувство роста собственных физических возможностей. Но в ночном клубе не была, высокие каблуки и вечернее платье сил носить нет. А-а, и все сериалы модные пропустила. Вы бы какую жизнь выбрали»? — написала девушка в Instagram.

Здоровье Ступак и уверенность Устюгова

О ходе подготовки сборной России к новому сезону на неделе рассказала журналистам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В первую очередь она поделилась подробностями о состоянии лидеров команды Александра Большунова и Юлии Ступак.

«У Большунова пока не то состояние, чтобы показывать хорошие результаты. До конца недели он не будет выступать. Большунов уже отобрался на Олимпиаду, это тренерское решение... Ступак в июле перенесла коронавирус, её план был скорректирован. Она прилетит из Давоса на следующей неделе и будет отбираться на Олимпийские игры», — заявила функционер.

По словам руководителя федерации, окончательный состав на ОИ в Пекине будет сформирован в середине января. Завоёвывать место в нём спортсменам предстоит через профильные гонки на Кубке мира. При этом Вяльбе посетовала, что российским спортсменам не удастся опробовать олимпийскую лыжню до Игр, и выразила надежду на то, что хотя бы сервисмены команды смогут побывать в Пекине.

«У лыжников, к сожалению, не будет никаких стартов на трассе в Пекине. Как и все остальные сборные, мы видели её только на фото и видео. Хотя мы представляем, какой там профиль — длинные подъёмы-тягуны, такие же спуски, не слишком высокие скорости, всё-таки рельеф накладывает свой отпечаток. Но все команды в таких условиях, я говорю про спортсменов», — отметила она.

«Хотя мы знаем, что в Пекине были представители некоторых стран, которые изучали снег, уже знают, какая структура лыж должна быть, какие парафины и порошки улучшат скольжение. Поэтому я надеюсь, что наши сервисеры смогут выехать в Пекин в декабре на старты FIS с двоеборцами», — добавила глава ФЛГР.

Высказалась Вяльбе и об итогах турнира в Муонио, куда сборная России приехала почти в полном составе и выступила неплохо. Особенно обнадёжил Сергей Устюгов, одержавший победу в спринте и занявший второе место в гонке на 15 км свободным стилем.

«Скажу честно, меня порадовали результаты, хотя сами по себе они ни о чём не говорят и ни к чему не обязывают. Порадовал Устюгов, у которого прошлый сезон не получился. Надеюсь, мы увидим его в лучших кондициях, поскольку я возлагаю на Сергея большие надежды, в том числе на Олимпийских играх», — подытожила функционер.

Проблемы Клебо и нападение на Крюгера

Усиленно готовятся к новому сезону и другие сборные, которые также не обходятся без проблем. Например, у норвежцев вынужден был прервать тренировки лидер коллектива Йоханнес Клебо. Главной причиной послужил инсульт, который перенёс его дед и тренер Коре Хёсфлот. Специалиста пришлось экстренно госпитализировать. В связи с этим, а также из-за перенесённой простуды трёхкратный олимпийский чемпион решил взять паузу и пропустить домашний подготовительный турнир в Бейтостолене. Однако в стартовом этапе КМ в Руке он намерен принять участие.

Также по теме «Сергей всегда хочет большего»: Крамер о сравнении Устюгова со скрипкой и русском характере Самое странное в русском характере то, что очень многие решения, касающиеся важных вещей, принимаются слишком поздно. Об этом в...

К счастью, Хёсфлот быстро пошёл на поправку и вскоре был выписан из госпиталя, а внук подарил ему новый большой телевизор. Свой поступок спортсмен объяснил тем, что теперь дед по состоянию здоровья не сможет ездить с ним на соревнования так часто, как раньше, зато получит возможность внимательнее наблюдать за ними на экране.

Помимо Клебо, не выступит в Бейтостолене и олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла, сославшаяся на простуду. Впрочем, организаторы турнира столкнулись не только с отказом местных звёзд, но и с тяжёлыми погодными условиями. В последние дни в посёлке дует сильный ветер, из-за которого пятничные спринты были отменены.

Ещё один член сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер столкнулся с довольно неожиданной проблемой. Во время его забега на лыжероллерах на него напали два терьера. Несмотря на скромные размеры, собаки покусали спортсмена. По его словам, животные гуляли без поводков, а их хозяева не смогли остановить питомцев.

Серьёзных повреждений Крюгер избежал, но всё же вынужден был обратиться за медицинской помощью. Ему сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики. Несмотря на произошедшее, Симен Хегстад признался, что любит собак, хотя на тренировках опасается их.

Наконец, другой норвежец, Эмиль Иверсен, в преддверии нового сезона пожаловался на закрытость и нелюдимость россиян. По признанию скандинава, он немного общается лишь с Глебом Ретивых, который знает английский язык. Остальные могут максимум похлопать оппонентов по плечу после гонки. Что касается лидера сборной Большунова, то он, по мнению Иверсена, будто не замечает соперников.

«Я бы не выбрал его для того, чтобы потусить в свободное время. Но очень рад иметь русских в качестве конкурентов. Они не позволяют нам расслабиться. Без них Кубок мира и чемпионат планеты превратились бы в первенство Норвегии. Мы могли бы тренироваться в два раза меньше и тем не менее контролировать шведов», — приводит слова спортсмена Langrenn.