Вяльбе критически высказалась о новых правилах обгона в лыжных гонках

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение об изменениях правил обгона.

«Это всё уже внесено. Первые старты под эгидой FIS прошли согласно новым правилам, всё принято. Ситуация не настолько плачевная, но существуют опасения. Раньше спортсмену было понятно, что пока ты полностью не обогнал соперника, ты не имеешь права становиться на его лыжню. Сейчас же ты можешь спокойно вставать на лыжи соперника при обгоне. Для нас непонятно, кто сочинил эти правила. Изменения вносятся каждый год. Мы написали очередное письмо, что мы категорически против, что каждый год вносятся изменения в правила соревнований. К сожалению, наши предложения даже не рассматривали. Но мы уже привыкли, что есть отдельная страна, которая диктует свои правила для соревнований. Нужно быть просто сильнее их, чтобы диктовать свои правила», — сказала Вяльбе во время пресс-конференции в рамках проекта «Медиацентр команды ОКР».

Ранее Вяльбе рассказала, когда будет определён состав сборной России на ОИ в Пекине.