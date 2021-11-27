Демченко завоевала бронзу этапа КМ по санному спорту в Сочи

Россиянка Виктория Демченко завоевала бронзовую медаль второго этапа Кубка мира по санному спорту в Сочи.

Первое место заняла Анна Беррайтер из Германии, показавшая время 1 минута 40,649 секунды. 26-летняя россиянка уступила победительнице соревнований 0,268 секунды. Серебряная медаль досталась Кендии Апарйоде (+0,107) из Латвии.

Россиянки Екатерина Катникова и Диана Логинова заняли шестое и 20-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли второе место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира в Сочи.