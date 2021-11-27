Богданов и Прохоров стали вторыми в соревнованиях саней-двоек на этапе КМ в Сочи

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли второе место в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира, который проходит в Сочи.

Россияне уступили только латвийскому дуэту Андрис Шицс — Юрис Шицс. На третьей строчке оказались Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии.

Этап Кубка мира в Сочи является вторым в календаре сезона-2021/22, он проходит с 27 по 28 ноября. Сочи также примет и третий этап Кубка мира, который будет проходить с 4 по 5 декабря.

Ранее сообщалось, что третий прибывший для подготовки к ОИ в Пекине саночник заболел коронавирусом.