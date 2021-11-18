Reuters: третий прибывший для подготовки к ОИ в Пекине саночник заболел коронавирусом

Организаторы Олимпийских игр в Пекине сообщили о третьем случае заболевания коронавирусом среди иностранных спортсменов, которые прибыли в Китай для подготовки к соревнованиям.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ. По информации источника, у иностранного спортсмена, участвующего в Кубке мира по санному спорту в Пекине, было подтверждено наличие коронавируса. Болезнь протекает бессимптомно, сам атлет изолирован. Это уже третий выявленный случай коронавируса среди прибывших на турнир саночников.

Кубок мира по санному спорту станет тестовым соревнованием перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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