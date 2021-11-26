Клебо о победе Терентьева: русские появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал поражение от россиянина Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

«Да, ещё один русский. Не один, так другой. Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо бегали. Это было впечатляюще, больше сказать нечего. Я просто-напросто недостаточно хорош», — цитирует Клебо TV2.

По его мнению, это хорошо для спорта, когда внезапно появляются новые атлеты и делают большой шаг вперёд, конкурируя с лучшими. Он отметил, что его это только мотивирует.

«Я видел, что он обходит меня сбоку, но ответить было нечем. Он был быстр. Я сделал что мог. Я не разочарован, а доволен тем, что сумел добраться до подиума, допустив несколько ошибок», — добавил Клебо.

Терентьев завоевал золото в спринте в Руке с результатом 2 минуты 31,7 секунды. В финале он обогнал занявшего второе место трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на 1,18 секунды.

Ранее Терентьев признался, что счастлив победе в спринте на этапе КМ в Руке.

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