Четвёрка Стульнева взяла серебро этапа Кубка Европы по бобслею в Альтенберге

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Российский экипаж Алексея Стульнева занял второе место на этапе Кубка Европы по бобслею в Альтенберге (Германия).
Четвёрка Стульнева взяла серебро этапа Кубка Европы по бобслею в Альтенберге
  • РИА Новости

Золотые медали завоевала команда из Германии под управлением Рихарда Эльснера — 1 минута 49,00 секунды.

Стульнев, Кирилл Антюх, Ильвир Хузин и Дмитрий Захряпин уступили победителям 0,21 секунды. Аналогичное время показал немецкий экипаж Йонаса Яннуша.

Россияне Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко заняли четвёртое место (+0,60).

Ранее сообщалось, что российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.

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