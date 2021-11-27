Четвёрка Стульнева взяла серебро этапа Кубка Европы по бобслею в Альтенберге
- РИА Новости
Золотые медали завоевала команда из Германии под управлением Рихарда Эльснера — 1 минута 49,00 секунды.
Стульнев, Кирилл Антюх, Ильвир Хузин и Дмитрий Захряпин уступили победителям 0,21 секунды. Аналогичное время показал немецкий экипаж Йонаса Яннуша.
Россияне Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко заняли четвёртое место (+0,60).
Ранее сообщалось, что российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на первом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.