Золотой дебют: как Терентьев убежал от Клебо и выиграл спринт на первом этапе КМ по лыжным гонкам

Александр Терентьев выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. 22-летний спортсмен в финале обошёл на подъёме Йоханнеса Клебо, который лидировал по дистанции. В женской части соревнований Юлия Ступак и Наталья Неприяева дошли до полуфинала.

Терентьев отобрался в Пекин

В составе мужской сборной России накануне первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам произошла замена: вместо заболевшего Евгения Белова был заявлен Александр Бессмертных. Как отметил тренер национальной команды Сергей Турышев, у лыжника лёгкое недомогание и он будет готов выступить уже в Лиллехаммере в начале декабря. Впрочем, эти изменения влияют на состав команды в дистанционных гонках, а начался турнир в пятницу со спринта классическим стилем.

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Мужская квалификация сложилась, с одной стороны, радостно, с другой — волнительно для россиян. В четвертьфинал пробились сразу пять отечественных лыжников. Причём лучшее время показал юный Александр Терентьев. 22-летний спортсмен на 1,7 секунды опередил Йоханесса Клебо. Впрочем, он оказался не единственным, кто обошёл трёхкратного олимпийского чемпиона. На одну десятую обогнал грозного норвежца француз Ришар Жув.

Волноваться пришлось за Глеба Ретивых. Россиянин стартовал в начале и достаточно быстро откатился на тридцатую позицию — последнее квалификационное место. Ему повезло: спортсмены, выходившие на лыжню позже, не смогли обойти россиянина. В четвертьфинале призёр чемпионата мира попал в один забег с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым. Отечественные лыжники уверенно начали, однако всё решила концовка. Дистанция спринта в Руке завершается длинным подъёмом, на котором, по сути, и определяется победитель. На нём очень хорошо поначалу выглядел Устюгов — двукратный чемпион мира вышел на первое место. А дальше, как рассказал Сергей уже после финиша, ему не хватило сил на последнюю прямую.

«Изначально хотел бежать в замыкающих и потом выскочить на финише, однако хорошо катили лыжи, оказался впереди, поэтому решил попробовать оторваться на подъёме. Но на самом верху закончились силы. Впереди ещё две дистанционные гонки. Надеюсь, в них получится найти соревновательный тонус», — сказал спортсмен в интервью «Матч ТВ».

Устюгов в итоге финишировал пятым. Не прошёл дальше и Александр Большунов. По мнению президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, обладатель «Большого хрустального глобуса» и так показал результат выше, чем от него ожидали.

«Для Саши уже хорошо попадание в тридцатку сильнейших, потому что на тренировках он ещё не начал скоростную работу. Наша задача сегодня поддержать спортсмена, успокоить. Он привык не просто бегать, а побеждать. Уверена, Большунов сейчас очень расстроен», — отметила специалист.

Глебу Ретивых в четвертьфинале вновь повезло. Он финишировал третьим, но проскочил в следующую стадию соревнований как лаки-лузер. Куда увереннее в своём четвертьфинале выглядел Терентьев. Россиянин с самого начала захватил лидерство на дистанции, на последнем подъёме прибавил ещё и с большим запасом выкатился на финишную прямую, сделав хорошую заявку на победу.

Полуфинал с участием Терентьева по именам был больше похож на решающую гонку. В компании с Александром оказались Жув, Клебо, Эрик Валнес и Пол Голдберг, показавшие высокие результаты в квалификации. На первый план вышла тактика. Норвежцы в начале забега оттеснили Терентьева назад, однако на последнем подъёме спортсмен смог выскочить на свободную лыжню. Клебо, наоборот, оказался за Жувом. Француз специально преградил дорогу норвежцу и не дал ему продемонстрировать финишный спурт. Это оказалось на руку россиянину, который в итоге стал вторым, уступив лишь Валнесу.

Что касается Ретивых, то удача у Глеба закончилась. Он стал четвёртым в своём забеге, и то благодаря падению двух шведов. Но скорости во втором полуфинале оказались значительно ниже, поэтому лаки-лузерами стали Клебо и Жув.

Финальный забег с участием грозного норвежца и Терентьева оказался ещё более ярким, чем предыдущий. Россиянин выкатился со старта на трассу первым, однако на спуске его сразу же замяли назад соперники. Велась тактическая борьба, лыжники двигались по дистанции откровенно медленно. Этим решил воспользоваться Клебо, сделав неожиданный рывок на небольшой горке, и на последний подъём олимпийский чемпион уходил с приличным отрывом. Терентьев располагался на пятой позиции, но на подъёме Александр не просто догнал норвежца — россиянин ушёл в отрыв и уверенно финишировал первым. После гонки он признался, что про золото не думал, — в первую очередь хотел попасть в тройку.

«Я очень счастлив победить в такой непростой ситуации. Уже в полуфинале были сильнейшие соперники, и хорошо, что удалось отцепить двоих. Последний подъём? Мы смотрели на норвежцев и тренировались, учились их обыгрывать. После финиша сразу поздравил тренера Юрия Бородавко с днём рождения, успел пошутить, что сегодня решил подарить не галстук», — сказал Терентьев.

Елена Вяльбе, в свою очередь, заявила, что Александр благодаря такому результату отобрался в команду на Олимпийские игры в Пекине.

«Я уверена, что это наше будущее», — отметила специалист.

Россиянки вне финала

Женская квалификация прошла без сюрпризов. В тридцатку сильнейших отобрались четыре российские лыжницы: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева. После первой гонки девушки признавались: пока на дистанции испытывают дискомфорт. Организм ещё не понял, что начались соревнования.

В четвертьфинале завершили борьбу Фалеева и Сорина. И если для 21-летней Анастасии просто попадание в тридцатку сильнейших было хорошим результатом, то физическое состояние Татьяны вызывает некоторое беспокойство в преддверии дистанционных гонок.

В полуфинал спокойно прошли Непряева и Ступак, однако дальше у девушек возникли проблемы. Наталья в своём забеге неудачно стартовала, оказавшись позади соперниц, выбраться вперёд ей так и не удалось, а на финишном подъёме россиянка отстала ещё больше. При этом сама спортсменка отметила, что физически чувствовала себя на дистанции комфортно и проиграла гонку именно тактически.

Ступак, наоборот, предпочла в полуфинале уйти со старта на первой позиции. Но, как оказалось, напрасно. На предпоследнем спуске её обошли соперницы, а на решающем подъёме она отстала ещё больше, в итоге финишировав пятой. Победила в спринте шведка Майа Далквист.

По мнению Вяльбе, непопадание российских девушек в финал имеет объективные причины.

«Где-то засуетились, как это сделала Юля, перебираясь с одной лыжни на другую. Непряева упёрлась в стоящих перед ней спортсменок на спуске. Сорина физически ещё не та. Но мы сделали очень большую работу, это только первый старт», — отметила специалист.

В субботу российские лыжники проверят свои силы в индивидуальных гонках классическим стилем.