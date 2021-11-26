Устюгов высказался о невыходе в полуфинал спринта на этапе КМ в Руке

Россиянин Сергей Устюгов прокомментировал невыход в полуфинал спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Рука.

«Сил не хватило в конце. Изначально хотел бежать замыкающим и на финише выскочить. Но лыжи катили очень хорошо, и на спуске я уже вышел одним из первых. Решил попробовать, поверил в себя. На выходе на подъём понял, что надо было настраиваться на вторую часть дистанции», — заявил в эфире «Матч ТВ» Устюгов.

По словам Устюгова, на выходе с подъёма его «по мышцам ударило». После этого было сложно показать максимальную скорость.

В полуфинал также не смогли пробиться Александр Большунов и Иван Якимушкин. Соревнования продолжат Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Ранее сообщалось, что Ийво Нисканен выиграл раздельную гонку на 15 км классикой в Муонио.