Шорт-трекисты Серёгина и Ивлиев завоевали бронзовые медали в 500-метровке на этапе КМ

Россиянка Елена Серёгина стала третьей на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.

Она финишировала за 42,792 секунды. Победу в забеге одержала канадка Ким Бутен, а третьей стала итальянка Арианна Фонтана.

У мужчин российский спортсмен Константин Ивлиев на такой же дистанции завоевал бронзовую награду с результатом 41,728 секунды. Лучшим стал китаец У Дацзин, у канадца Стивена Дюбуа — серебро.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков примет участие в отборе на Игры-2022.