Большунов: сегодня лыжи работали на уровне, потому и результат адекватный

Россиянин Александр Большунов, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», прокомментировал результаты эстафеты на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Команда Большунова «Россия-1» заняла четвёртое место. Выиграла гонку первая сборная Норвегии с Йоханнесом Клебо на последнем этапе.

«Результат говорит о неплохом самочувствии. Сегодня лыжи работали на уровне, потому и результат адекватный. Вчера с лыжами не очень получалось. Я долго голову ломал, почему так вышло. В итоге мы пришли к единому мнению. Перед гонкой вроде мы обсуждали с Нисканеном, что будем бежать со старта. Однако норвежские ребята, как обычно, едут медленно, потому пришлось изменить тактику и начинать атаку на последнем круге», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Россия завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере.