Проблема последнего круга: российские лыжники остались без наград в «разделках» на этапе КМ в Лиллехамере

Отечественные лыжники не сумели завоевать медали в индивидуальных гонках свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехамере. У мужчин в забеге на 15 км доминировали норвежцы, которые оккупировали подиум и заняли семь мест из первых десяти. Россияне показывали хорошие результаты на стартовых отрезках, однако на последнем круге много проиграли лидерам. С аналогичной проблемой столкнулась Татьяна Сорина у женщин на дистанции 10 км. Лучшей из соотечественниц стала финишировавшая пятой Наталья Непряева, а победила шведка Фрида Карлссон.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пока оставляет у отечественных болельщиков достаточно тягостное впечатление. Если в Руке россияне доминировали (в том числе этому способствовало снятие норвежцев с мужской гонки преследования из-за сильных морозов), то в Лиллехамере пока не блещут результатами. Накануне им даже не удалось выйти в финалы спринтерских заездов, хотя в Финляндии Александр Терентьев одержал победу в этой дистанции.

В субботу печальная тенденция подтвердилась в «разделке» свободным стилем. У себя дома скандинавы взяли полноценный реванш и ничего не позволили своим главным соперникам. Пугающая картина: у мужчин в первой десятке оказалось сразу семь представителей Норвегии.

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Из наших вклиниться в их компанию удалось только Алексею Червоткину. Уроженец Кировской области — единственный из состава сборной, кто сумел не проиграть критически много на последнем круге. 26-летний спортсмен сразу повёл борьбу за победу, а на отметке 8.3 км вовсе лидировал, опережая на 0,9 секунды Михала Новака. К сожалению, в дальнейшем он начал уступать соперникам буквально на глазах и в итоге показал лишь четвёртый результат с отставанием в 21 секунду от Симена Хегстада Крюгера.

Остальные россияне на заключительных километрах выглядели ещё хуже. Все они быстро начинали, но затем много проигрывали. Сложно сказать, связано это с неправильной раскладкой, слабой формой на старте сезона или плохой работой лыж. Особенно показателен пример Сергея Устюгова. Вплоть до отметки 3.7 км он шёл с первым временем, а затем принялся стремительно терять позиции. На отечке 9.8 км Крюгер опережал его на 21,9 секунды, на 12 км — уже на 44,5. В итоге двукратный чемпион мира расположился лишь 24-м с более чем минутным отставанием от Симена Хегстада.

«Я рассчитывал быть повыше, хотелось приехать на финиш, чтобы не осталось сил, но что-то пошло не так. Был план, и я его придерживался. После гонки быстрые выводы делать не стоит, нужно посмотреть, может, это связано с пульсом, будем думать. Единственный, кто прошёл ровно — Червоткин, у него «пруха» нереальная», — поделился впечатлениями Устюгов.

Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов тоже начал здорово и на отметке 7.4 км даже лидировал, идя с будущим победителем в одни ноги. Но на второй половине дистанции у него тоже начались серьёзные проблемы. Лидер национальной команды показал лишь 14-й результат (+ 44,3). Примечательно, что он после окончания гонки пожаловался на сложности с лыжами.

«Ничего не произошло, лыжи сегодня, это стало ясно ещё со старта, не так работали. Первые два круга держался, старался идти с лидерами, думал, смогу и скольжение не ухудшится. Однако, сегодня были не те лыжи, на которых можно было выиграть», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

К слову Большунов на финише уступил не только Червоткину, но и Денису Спицову, который занял 13-ю строчку (+ 43,6). Однако такой результат вряд ли поможет призёру Олимпийских игр пробиться в состав на ОИ в Пекине. Иван Якимушкин стал 15-м (+ 47,4), Артём Мальцев — 21-м (+1:03,8), Андрей Ларьков — 22-м (+ 1:06,8), а Евгений Белов — вовсе 37-м (+ 1:35,3).

Что касается норвежцев, то они как раз никуда не торопились и начали гонку достаточно неспешно. Крюгер и Ханс Кристер Холунд, занявшие два первых места, не стремились сходу продемонстрировать все свои возможности, а аккуратно раскладывали силы на дистанции и прибавляли постепенно. В результате на второй половине они сумели резко взвинтить обороты, а россияне с ускорением оппонентов не справились.

На последних отсечках скандинавы уже вели борьбу исключительно между собой, но на финише Крюгер всё же опередил соотечественника на 1,6 секунды и одержал первую победу в рамках текущего Кубка мира. Третьим стал ещё один хозяин этапа Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+ 17,5). А вот вернувшийся в состав сборной Йоханнес Хёсфлот Клебо подтвердил, что пока находится не в лучшем состоянии, как физическом, так и психологическом. 12-й результат с почти 40-секундным отставанием от сильнейших свидетельствует о том, что на данный момент один из наиболее классных лыжников последних лет не готов сражаться за самые высокие места.

К сожалению, со схожими проблемами столкнулись чуть позже и женщины. Россиянки провалили первый этап КМ в Руке, но предполагалось, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак поведут борьбу за попадание в тройку в «разделке».

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И первые километры в этом плане получились многообещающими. Очень важным фактором стал грамотный выбор «попутчиц». Отечественные лыжницы сели за спину таким сильным соперницам как Фрида Карлссон, Тереза Йохауг и Рози Бреннен. Особенно хорошо это удалось сделать Сориной, которая грамотно пристроилась за именитой норвежкой. При этом Татьяна не уступала ей ни на шаг и держала темп фаворита спокойно и без лишних усилий. Напротив, складывалось впечатление, даже Терезе приходилось сложнее.

Два круга отечественная спортсменка уверенно цеплялась за действующего обладателя Большого хрустального глобуса, пока та не ушла на финиш. На этой части дистанции она проиграла норвежке всего 11 секунд. Однако в дальнейшем пошло серьёзное западение скорости. На отметке 8.3 км Сорина уступала уже 21,6, на 9.8 — полминуты, а на финише — 35,8 секунды.

Увы, ни о каком сражении за условные медали (на этапах Кубка мира они не вручаются) речи уже не шло. Татьяна проиграла не только Фриде Карлссон и Йохауг, но и Бреннен, и даже соотечественнице Непряевой. Так, долгое время шедшая в одни ноги с норвежкой лыжница расположилась в итоговом протоколе лишь восьмой.

Чуть менее серьёзным получился спад Натальи. Она в отличие от Сориной не смогла держать темп Карлссон и отстала. Долгое время призёр Олимпийских игр уступала и подруге по сборной. Но как раз на последних километрах ей удалось прибавить относительно неё и завершить «разделку» в пятёрке сильнейших (+ 28,5). Однако до попадания в тройку не хватило около 15 секунд.

А особенно показательным получился провал на последнем круге Ступак. На отсечке 7.4 км она проигрывала Йохауг 26,2 секунды, на 8.3 км — 45,6, а на финише — почти минуту и 20 секунд. Катастрофическое западение скорости привело к падению на 22-е место. В итоге её помимо Непряевой и Сориной из соотечественниц опередили Вероника Степанова (17-я строчка) и Анастасия Рыгалина (19-я). Ниже расположились Лилия Васильева (28-я) и Мария Истомина (40-я).

Отдельно необходимо рассказать о борьбе за первое место, которое сходу повели между собой Карлссон и Йохауг. На протяжении почти всей дистанции лидировала норвежка, однако за 1.7 км до конца шведка вырвалась вперёд. На отметке 9.8 км хозяйка соревнований вернула себе первую строчку с микроскопическим преимуществом в 0,4 секунды.

Однако на финише 33-летняя прославленная лыжница проиграла 0,3 секунды. Считанного мгновения не хватило ей, чтобы порадовать болельщиков и повторить достижение Крюгера. В итоге Тереза не только не сумела одержать победу, но и позволила сопернице уйти в отрыв в общем зачёте, где Фрида нарастила отрыв от главной преследовательницы до 60 очков.