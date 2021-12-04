Бородавко — о критике в норвежских СМИ: я на таких говорунов перестал обращать внимание

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежского журналиста Эстена Сетера о прогрессе российского лыжника Александра Терентьева.
Бородавко — о критике в норвежских СМИ: я на таких говорунов перестал обращать внимание
  • РИА Новости

«Пусть он лучше расследует свои допинговые скандалы. Я уже на таких говорунов перестал обращать внимание. Их много. Им лишь бы кого-то пнуть, уколоть. Пусть разберутся со своими терапевтическими исключениями, которые есть у всей команды», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Тренер подчеркнул, что у него со всеми коллегами в биатлонном мире нормальные отношения. Он выразил готовность дать интервью любому норвежскому изданию на тему допинга.

«Я готов встречаться, готов разговаривать. Если у журналиста есть возможность, пусть подходит — проясним обстановку», — добавил он.

Терентьев на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука выиграл спринт. 22-летний уроженец Нарьян-Мара обогнал на финише норвежца Йоханнеса Клебо.

Сетер после этого напомнил, что Бородавко был связан с допинговыми скандалами. 

Ранее сообщалось, что в Норвегии с подозрением отнеслись к успехам лыжника Терентьева.

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