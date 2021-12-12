Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе
  • AP

Йохауг преодолела дистанцию за 23:40,1 секунды. Серебро завоевала американка Джесси Диггинс (+14,5). Бронзовая медаль в активе шведки Фриды Карлссон (+17,1).

Лучшая среди россиянок Вероника Степанова показала 10-й результат, уступив победительнице 39,2 секунды. Татьяна Сорина заняла 13-е место, Наталья Непряева — 17-е, Анастасия Рыгалина — 22-е, Юлия Ступак — 33-е, Лилия Васильева — 35-е, Евгения Крупицкая — 38-е.

Ранее Бородавко заявил, что был против участия Большунова в разделке на КМ в Давосе.

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