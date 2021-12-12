Бородавко: я был против участия Большунова в разделке на КМ в Давосе

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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался об участии Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Бородавко: я был против участия Большунова в разделке на КМ в Давосе
  • AP

«Я был против того, чтобы Александр бежал», — цитирует тренера РИА Новости.

По его словам, у 24-летнего лыжника не было температуры и признаков конкретной болезни, кроме аллергической реакции.

«Решили всё-таки, что он может стартовать», — добавил Бородавко.

Большунов 12 декабря занял 12-е место в гонке с раздельным стартом. Днём ранее лыжник из Брянской области пропустил спринт из-за простуды.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов пропустит этап КМ в Дрездене из-за подготовки к «Тур де Ски».

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