Устюгов пропустит этап КМ в Дрездене из-за подготовки к «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов не примет участия в четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

«Следующий этап Кубка мира Сергей пропустит. Ждём его на «Тур де Ски», — цитирует тренера сборной России Сергея Турышева РИА Новости.

29-летний лыжник на третьем этапе КМ в швейцарском Давосе завоевал серебро в спринтерской гонке и бронзу в гонке с раздельным стартом.

«Тур де Ски» — это престижная многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января.

Этап КМ в Дрездене состоится 18 и 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Устюгов гарантировал себе участие в ОИ-2022.