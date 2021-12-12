Устюгов пропустит этап КМ в Дрездене из-за подготовки к «Тур де Ски»

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Россиянин Сергей Устюгов не примет участия в четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.
Устюгов пропустит этап КМ в Дрездене из-за подготовки к «Тур де Ски»
  • Reuters

«Следующий этап Кубка мира Сергей пропустит. Ждём его на «Тур де Ски», — цитирует тренера сборной России Сергея Турышева РИА Новости.

29-летний лыжник на третьем этапе КМ в швейцарском Давосе завоевал серебро в спринтерской гонке и бронзу в гонке с раздельным стартом.

«Тур де Ски» — это престижная многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января.

Этап КМ в Дрездене состоится 18 и 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Устюгов гарантировал себе участие в ОИ-2022.

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