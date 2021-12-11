Впереди только Клебо: Устюгов выиграл первую за два года медаль в личном спринте на этапе КМ

Сергей Устюгов стал серебряным призёром в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе. Он пробился в финал с лучшим временем дня и в итоге уступил только норвежцу Йоханнесу Клебо, одержавшему вторую победу подряд в этой дисциплине. Для 29-летнего спортсмена это первый подобный успех с января 2020 года. Александр Большунов незадолго до квалификации отказался от участия в состязаниях из-за недомогания. В общем зачёте он уступил второе место Устюгову и опустился на третье.

Кубок мира по лыжным гонкам переместился в швейцарский Давос, где соревновательная программа не меняется последние четыре года. В субботу спортсмены состязаются в личном спринте коньковым ходом, а на следующий день разыгрывают медали и очки в гонке с раздельного старта на 15 и 10 км.

Такой же набор дисциплин был и на недавнем этапе в Лиллехаммере, где личных медалей россияне так и не завоевали. Отличиться удавалось только в эстафетах. В спринте лучший результат показал лидер сборной Александр Большунов, занявший седьмое место без выхода в финал.

В Давосе у обладателя Кубка мира были все шансы на то, чтобы вторая попытка оказалась более удачной. Однако незадолго до квалификации россиянин отказался от состязаний из-за лёгкого недомогания. Бывший лыжник Александр Легков рассказал подробности и заявил «Матч ТВ», что Большунов рискует пропустить и воскресную разделку.

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«Большунов сегодня не вышел на старт. Я созванивался с Еленой Вяльбе: выяснилось, что он немножко приболел. Не понимают — то ли это аллергия, то ли простуда. В понедельник будут сдавать анализы, и всё станет понятно. Но, к сожалению, наш основной спортсмен и человек, который ведёт за собой всю сборную, сегодня не бежит. Мы очень надеемся, что он как можно быстрее поправится. Не думаю, что он здесь выступит в разделке. Александра хотели спустить с гор, но решили, что не будут, поскольку сам он против. Александр говорит: «Я останусь здесь и буду тренироваться». На самом деле, Давос — очень хорошее место, и все спортсмены его любят», — рассказал олимпийский чемпион.

В отсутствие Большунова пройти в основной раунд удалось четверым россиянам. Шестой результат в прологе показал Сергей Устюгов, 17-м стал победитель классического спринта в Руке Александр Терентьев, в третьем десятке оказались Артём Мальцев и Глеб Ретивых. Самым быстрым ожидаемо был норвежец Йоханнес Клебо, который не только никогда не проигрывал в Давосе, но и побеждал в 18 спринтерских гонках из 20 последних с его участием. У девушек представительство россиянок получилось чуть более скромным. Квалификацию прошли Юлия Ступак и Наталья Непряева, замкнувшие десятку, а также Христина Мацокина — у неё 21-е время.

В плей-офф два лидера женской сборной по очереди состязались в четвертьфинале, и обе развили свой успех. Непряева попала в один забег с победительницей отбора Евой Уревц из Словении и ставшей четвёртой Надине Фендрих из Швейцарии. С хозяйкой турнира и вице-чемпионкой мира в командном спринте спорить было бесполезно, но с другой соперницей россиянка уверенно справилась и напрямую вышла в полуфинал. Следом этого добилась и Ступак. Она уступила только шведке Майе Дальквист, завоевавшей всё спринтерское золото в этом сезоне, причём главной фаворитке соревнований российская лыжница подарила всего 0,19 секунды. Мацокина же в своём забеге стала шестой и завершила выступления.

Основной раунд у мужчин начался с интересной дуэли Клебо и Устюгова. Два года назад на чемпионате мира их противостояние в спринте закончилось конфликтом, но в этот раз всё прошло мирно. Устюгов совершил впечатляющий рывок на подъёме и за счёт этого добрался вместе с норвежцем до финиша, где всё-таки уступил первенство Клебо. Следующим пробиться в полуфинал мог Глеб Ретивых, но ему слегка не повезло. В соперничестве с норвежцем Эриком Вальнесом и французом Люка Шанава россиянин оказался третьим, но показал хорошее время, с которым мог стать лаки-лузером.

Однако этой возможности его лишил Александр Терентьев. В своём четвертьфинале он был на голову выше всех и ещё в начале финишной прямой захватил лидерство. При этом он так хорошо разогнал своих преследователей, что именно им и достались лишние путёвки в полуфинал. Ретивых вместе с Мальцевым пришлось завершить борьбу.

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Непряева и Ступак оказались в одном полуфинале, а их соперницами стали Уревц, Дальквист и Фендрих, а также прошлогодняя победительница давосского спринта Рози Бреннен из США. В этом невероятно сильном забеге Ступак сразу не смогла выдержать предложенный темп и откатилась назад. Непряева долгое время держалась в лидерской группе из четырёх участниц, но на последнем отрезке ей не хватило спринтерских качеств. При этом до статуса лаки-лузера ей недоставало всего лишь 0,08 секунды. Российским девушкам снова не удалось пробиться в финал спринта.

Зато у Устюгова это получилось. Он понимал, что бороться с такими мастерами спринта, как Клебо, Вальнес и француз Ришар Жуве, на финише бессмысленно, поэтому снова предпринял мощное ускорение на тягунке. На спуске даже образовался очень приличный просвет, особенно по отношению к Клебо, который слегка замешкался в этой части дистанции. Устюгова всё-таки настигли на прямой, однако россиянин сумел удержаться впереди, даже показав самое быстрое время дня. Клебо досталась вторая прямая путёвка в финал.

Терентьев попал в более слабый полуфинальный забег, где основным фаворитом, кроме него, был разве что Шанава. Однако и сам россиянин провёл эту гонку слабее, чем предыдущую, и резко прибавил ещё один норвежец — Эвен Нортуг. Вместе с французом он разыграл два первых места, а Терентьев так и не смог ликвидировать возникшее отставание.

В финале Устюгов противостоял двум представителям Франции и трём лыжникам из Норвегии. Российский спортсмен не стал изменять своей тактике и вновь мощно вскарабкался на пригорок, чего никто, кроме него, из спринтеров повторить просто не мог. Но в этот раз Клебо не пропустил это ускорение. Лидер Кубка мира удержался за Устюговым, а вскоре первым занял поворот на финишную прямую. Норвежец побежал за своей второй победой за последнюю неделю.

Устюгов же удержал второе место и повторил свой лучший результат в сезоне — до этого в Руке он завоевал серебро в гонке преследования. Для 29-летнего лыжника это первая медаль в личном спринте с января 2020 года. В общем зачёте Кубка мира Устюгов поднялся на вторую позицию, сместив с неё Большунова, который теперь уже не может считаться непререкаемым лидером сборной.