Врач сборной России рассказал о характере заболевания Большунова

Короткая ссылка
Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман сообщил, чем заболел Александр Большунов на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Врач сборной России рассказал о характере заболевания Большунова
  • РИА Новости

«Я думаю, что у него всё хорошо с состоянием, тут вопрос каких-то других моментов. Это точно не коронавирус. У всех пройдены тесты, иначе бы спортсменов не допустили. Там же все строго», — цитирует Эрлихмана РИА Новости.

Лидер мужской сборной России из-за простуды не выйдет на старт спринтерской гонки.  

Спринт пройдёт 11 декабря. Соревнования начнутся в 16:45 мск.

Также находится под вопросом участие лыжника в индивидуальной гонке 12 декабря.

Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить