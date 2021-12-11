Врач сборной России рассказал о характере заболевания Большунова

Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман сообщил, чем заболел Александр Большунов на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

«Я думаю, что у него всё хорошо с состоянием, тут вопрос каких-то других моментов. Это точно не коронавирус. У всех пройдены тесты, иначе бы спортсменов не допустили. Там же все строго», — цитирует Эрлихмана РИА Новости.

Лидер мужской сборной России из-за простуды не выйдет на старт спринтерской гонки.

Спринт пройдёт 11 декабря. Соревнования начнутся в 16:45 мск.

Также находится под вопросом участие лыжника в индивидуальной гонке 12 декабря.

Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.