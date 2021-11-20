Золотой разгон: скелетонисты Третьяков и Никитина стартовали с побед на Кубке мира

Скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина выиграли первый этап Кубка мира в Инсбруке. Россиянка во время второй попытки повторила свой рекорд разгона на трассе, а олимпийский чемпион Сочи впервые победил на старте сезона. Главный тренер национальной команды Данил Чабан отметил, что на этих стартах перед мужской сборной стоит задача завоевать три квоты на Олимпийские игры в Пекине.

Первая на любимой трассе

Российские скелетонисты начали выступление на Кубке мира с двойной победы. Первый этап соревнований прошёл в Иглсе, пригороде Инсбрука. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Александр Третьяков и Елена Никитина.

Трассу в Иглсе можно назвать удобной и любимой для российской спортсменки. Первую победу на этапах Кубка мира Никитина отмечала именно в Австрии. Всего же на высшую ступень пьедестала почёта здесь она до пятницы поднималась четыре раза. Не стал исключением и нынешний турнир, хотя всё складывалось непросто для лидера отечественной сборной.

Первая попытка для Елены получилась не очень удачной. Спортсменка выиграла только один участок трассы, в остальных оказалась хуже Ким Мейлеманс, которая ранее выше пятого места никогда не поднималась. В итоге отставание Никитиной от бельгийки составило 0,12 секунды.

Перед вторым спуском россиянка провела работу над ошибками. Уже на старте она повторила рекорд разгона трассы, установленный ею ранее (5,11 секунды), а затем отлично отработала на каждом из участков. Мейлеманс, похоже, сама испугалась своей прыти и во время заезда растеряла всё имевшееся преимущество, уступив не только Никитиной, но и представительнице Нидерландов Кимберли Бос.

Однако данный результат для спортсменки в любом случае исторический: она стала первой представительницей Бельгии, поднявшейся на пьедестал почёта в скелетоне.

Для Никитиной эта победа на этапе Кубка мира — уже 13-я в карьере. По этому показателю она превзошла всех других соперниц. По 12 раз золотые медали выигрывали немки Аня Зельбах и Жаклин Лёлинг.

Ещё одна представительница России, Алина Тарарыченкова, финишировала четвёртой. Для спортсменки этот результат стал лучшим в карьере, отечественная скелетонистка проиграла Мейлеманс 0,1 секунды.

Второй этап Кубка мира также пройдёт в Инсбруке, а значит, у Никитиной, которой нравится эта трасса, есть отличная возможность подняться на пьедестал почёта второй раз подряд, чего в карьере лидера сборной России ещё ни разу не было.

В борьбе за три олимпийские путёвки

Порадовали хорошим стартом и российские мужчины. Александр Третьяков ранее никогда не выигрывал первый старт сезона, занимая вторые или третьи места. Однако олимпийский год требует максимальной концентрации и настроя, начиная с первого спуска.

Но именно он у Александра не получился. Россиянин показал лишь 11-й разгон, что повлияло на скорость прохождения первых участков. В итоге Третьяков показал только третье время — вслед за Мартинсом Дукурсом, которому россиянин проиграл 0,1 секунды, и Кристофером Гротером (+0,09 секунды).

Вторую попытку россиянин провёл сильнее: на этот раз получился хороший разгон и далее лучшее время на трёх участках из четырёх. Дукурс уступил отечественному спортсмену 0,07 секунды, Гротер — 0,16. Для Третьякова эта победа стала 21-й на этапах Кубка мира.

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Как отметил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, перед командой стояла задача выиграть в Иглсе — и Александру удалось её выполнить.

«В первом заезде он допустил небольшие ошибки, но во втором ему удалось в блестящем стиле всё исправить: прибавил как в старте, так и на трассе», — отметил специалист в интервью ТАСС.

Ещё один россиянин, Владислав Семёнов, стал пятым. Для него это лучший результат в карьере. Ранее спортсмен лишь раз принимал участие в Кубке мира: в Санкт-Морице в январе текущего года он был девятым. Также в десятку попал Никита Трегубов. По словам Чабана, на остальных этапах нужно действовать столь же уверенно, чтобы завоевать три олимпийские квоты на Игры в Пекине.

«Времени на раскачку нет. Всем троим надо попадать как минимум в десятку на каждом этапе Кубка мира. И для того же Саши к тому же очень важно попасть в число лидеров по итогам Кубка мира и завоевать выгодный стартовый номер на Олимпиаде», — добавил тренер.

Надо отметить, что не все сильнейшие команды приняли участие в соревнованиях в Иглсе. Так, представители корейской сборной, которые не прилетели на турнир после тестовых соревнований в Пекине, могли вмешаться в распределение мест в первой пятёрке. Насколько опасны эти соперники, увидим уже совсем скоро — на следующем этапе Кубка мира.