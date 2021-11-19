Спринтерские гонки в Бейтостолене отменены из-за погодных условий
- Reuters
Об этом сообщает VG.
19 ноября должны были состояться спринтерские гонки, но из-за погодных условий их пришлось отменить.
По прогнозам метеорологов, в течение дня ситуация с погодой не изменится, поэтому спринтерские гонки были перенесены.
Напомним, что лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Клебо пропускает соревнования в Бейтостолене по личным причинам.
Ранее Иверсен заявил, что Большунов не тот парень, с которым бы он потусил в свободное время.