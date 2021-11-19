Спринтерские гонки в Бейтостолене отменены из-за погодных условий

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Старт предсезонных национальных лыжных соревнований в Бейтостолене (Норвегия) перенесён.
Спринтерские гонки в Бейтостолене отменены из-за погодных условий
  • Reuters

Об этом сообщает VG.

19 ноября должны были состояться спринтерские гонки, но из-за погодных условий их пришлось отменить.

По прогнозам метеорологов, в течение дня ситуация с погодой не изменится, поэтому спринтерские гонки были перенесены.

Напомним, что лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Клебо пропускает соревнования в Бейтостолене по личным причинам.

Ранее Иверсен заявил, что Большунов не тот парень, с которым бы он потусил в свободное время.

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