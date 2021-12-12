Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева назвала состав национальной команды по шорт-треку на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Стал известен состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаду в Пекине
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Мужская команда: Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Женская команда: Елена Серёгина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля. Соревнования по шорт-треку пройдут с 5 по 16 февраля в Столичном дворце спорта в Пекине. Спортсмены разыграют девять комплектов наград (по четыре у мужчин и женщин, один — в смешанной дисциплине).

На счету лидера сборной России Елистратова — золотая медаль Игр-2014 в Сочи и бронза Пхёнчхана-2018.   

Ранее сообщалось, что Ангелина Голикова завоевала золото КМ по конькобежному спорту в Калгари.

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