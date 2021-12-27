Лыжница Степанова не примет участия в «Тур де Ски» из-за болезни

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжница Вероника Степанова не сможет принять участие в престижной многодневке «Тур де Ски» из-за болезни.
Лыжница Степанова не примет участия в «Тур де Ски» из-за болезни
  • © Marius Simensen/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«У нас приболела одна из спортсменок, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина», — цитирует слова Вяльбе ТАСС.

Многодневка «Тур де Ски» сезона-2021/22 пройдет с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Эстберг пропустит Игры-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить