Лыжница Степанова не примет участия в «Тур де Ски» из-за болезни
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«У нас приболела одна из спортсменок, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина», — цитирует слова Вяльбе ТАСС.
Многодневка «Тур де Ски» сезона-2021/22 пройдет с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Эстберг пропустит Игры-2022.