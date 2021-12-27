Лыжница Степанова не примет участия в «Тур де Ски» из-за болезни

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжница Вероника Степанова не сможет принять участие в престижной многодневке «Тур де Ски» из-за болезни.

© Marius Simensen/Keystone Press Agency

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«У нас приболела одна из спортсменок, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина», — цитирует слова Вяльбе ТАСС. Многодневка «Тур де Ски» сезона-2021/22 пройдет с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме. Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Эстберг пропустит Игры-2022.