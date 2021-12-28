Непряева не сумела квалифицироваться в финал спринта на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла пробиться в финал спринта свободным стилем престижной многодневки «Тур де Ски».

Россиянка заняла последнее, шестое, место во втором полуфинале. Победительницей стала американка Джулия Керн (3,01.45). Непряева отстала от лидера на +1,66.

Таким образом, финал спринта состоится без участия российских лыжниц. За победу поборются Джесси Диггинс и Джулия Керн (США), Матильде Мирвол (Норвегия), Анамария Лампич (Словения), Колетта Ридзек (Германия) и Анна Дювик (Швеция).

Ранее сообщалось, что Непряева пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски», Ступак и Сорина выбыли.