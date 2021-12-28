Непряева не сумела квалифицироваться в финал спринта на «Тур де Ски»

Короткая ссылка
Российская лыжница Наталья Непряева не смогла пробиться в финал спринта свободным стилем престижной многодневки «Тур де Ски».
Непряева не сумела квалифицироваться в финал спринта на «Тур де Ски»
  • РИА Новости

Россиянка заняла последнее, шестое, место во втором полуфинале. Победительницей стала американка Джулия Керн (3,01.45). Непряева отстала от лидера на +1,66.

Таким образом, финал спринта состоится без участия российских лыжниц. За победу поборются Джесси Диггинс и Джулия Керн (США), Матильде Мирвол (Норвегия), Анамария Лампич (Словения), Колетта Ридзек (Германия) и Анна Дювик (Швеция).

Ранее сообщалось, что Непряева пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски», Ступак и Сорина выбыли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить