Непряева пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски», Ступак и Сорина выбыли

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Российская лыжница Наталья Непряева квалифицировалась в полуфинал спринта на первом этапе престижной многодневки «Тур де Ски».
Непряева пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски», Ступак и Сорина выбыли
  • globallookpress.com

Непряева, выступавшая в третьем четвертьфинале, финишировала второй в своём забеге, проиграв лишь норвежке Тириль Венг. Сорина, выступавшая в том же забеге, показала пятый результат.

Ступак продемонстрироала третье время в первом четвертьфинале и долгое время имела шансы пройти в следующий этап соревнований как лаки-лузер, однако в пятом четвертьфинале лыжницы пробежали быстрее и выбили её. 

Ранее сообщалось, что Непряева, Ступак и Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски».

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