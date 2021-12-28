Непряева пробилась в полуфинал спринта на «Тур де Ски», Ступак и Сорина выбыли

Российская лыжница Наталья Непряева квалифицировалась в полуфинал спринта на первом этапе престижной многодневки «Тур де Ски».

Непряева, выступавшая в третьем четвертьфинале, финишировала второй в своём забеге, проиграв лишь норвежке Тириль Венг. Сорина, выступавшая в том же забеге, показала пятый результат.

Ступак продемонстрироала третье время в первом четвертьфинале и долгое время имела шансы пройти в следующий этап соревнований как лаки-лузер, однако в пятом четвертьфинале лыжницы пробежали быстрее и выбили её.

Ранее сообщалось, что Непряева, Ступак и Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски».