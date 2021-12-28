Непряева, Ступак и Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина прошли квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски».

Непряева стала 23-й в квалификации, Ступак — 26-й, Сорина — 30-й.

Лучшее время показала представительница Швейцарии Надин Фендрих. Её результат — 3:02,54.

Напомним, что лыжница Вероника Степанова не сможет принять участие в престижной многодневке «Тур де Ски» из-за болезни.

Турнир состоится с 28 декабря по 4 января. Гонки будут проходить в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Ранее Клебо поделился ожиданиями от борьбы с Большуновым на «Тур де Ски».