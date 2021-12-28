Клебо поделился ожиданиями от борьбы с Большуновым
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«Я хочу, чтобы он был в лучшей форме как на «Тур де Ски», так и на Олимпийских играх. Вот тогда соревноваться веселее всего», — приводит слова Клебо TV2.
Он добавил, что с нетерпением ждёт встречи на гонке с Большуновым. Напомним, что россиянин перед стартом олимпийского сезона перенёс операцию на челюсти.
«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.
Ранее Клебо высказался о тяжёлом начале сезона для Большунова.