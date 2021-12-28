Клебо высказался о тяжёлом начале сезона для Большунова
- AP
- © Johannes Høsflot Klæbo
«Да, возможно, он ещё не проявил себя с лучшей стороны. Не был таким сильным, каким мы привыкли его видеть», — приводит слова Клебо TV2.
Большунов занимает третье место в общем зачёте Кубка мира с 282 очками, а Клебо в нём лидирует (476).
Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира.
Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко оценил готовность лыжника Большунова к «Тур де Ски».