Клебо высказался о тяжёлом начале сезона для Большунова

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о состоянии своего главного соперника россиянина Александра Большунова в начале сезона.

«Да, возможно, он ещё не проявил себя с лучшей стороны. Не был таким сильным, каким мы привыкли его видеть», — приводит слова Клебо TV2.

Большунов занимает третье место в общем зачёте Кубка мира с 282 очками, а Клебо в нём лидирует (476).

Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко оценил готовность лыжника Большунова к «Тур де Ски».