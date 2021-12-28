Клебо высказался о тяжёлом начале сезона для Большунова

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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о состоянии своего главного соперника россиянина Александра Большунова в начале сезона.
Клебо высказался о тяжёлом начале сезона для Большунова
  • AP
  • © Johannes Høsflot Klæbo

«Да, возможно, он ещё не проявил себя с лучшей стороны. Не был таким сильным, каким мы привыкли его видеть», — приводит слова Клебо TV2

Большунов занимает третье место в общем зачёте Кубка мира с 282 очками, а Клебо в нём лидирует (476).

Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и двукратным обладателем Кубка мира.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко оценил готовность лыжника Большунова к «Тур де Ски».

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