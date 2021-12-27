Бородавко оценил готовность лыжника Большунова к «Тур де Ски»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о готовности чемпиона мира в скиатлоне Александра Большунова перед престижной многодневкой «Тур де Ски».
Бородавко оценил готовность лыжника Большунова к «Тур де Ски»
  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что итоги прошедших в горах тренировок Большунова можно будет увидеть только на старте сезона.

«Александр постепенно набирает форму, провёл хороший сбор. Будем ждать хороших результатов!» — добавил специалист.

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.

Большунов является двукратным чемпионом многодневки.

Ранее стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски».

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