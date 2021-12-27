Бородавко оценил готовность лыжника Большунова к «Тур де Ски»
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- © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что итоги прошедших в горах тренировок Большунова можно будет увидеть только на старте сезона.
«Александр постепенно набирает форму, провёл хороший сбор. Будем ждать хороших результатов!» — добавил специалист.
«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.
Большунов является двукратным чемпионом многодневки.
Ранее стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски».